Wekdienst 28/1: Koningspaar en Amalia bezoeken slavenhuisjes Bonaire • 4x Eredivisie vanavond

Eerst het weer: vandaag is het op veel plaatsen bewolkt en de zon laat zich af en toe zien. De temperatuur ligt vanmiddag rond een graad of 5 bij een matige zuidwestenwind. De komende dagen loopt de temperatuur geleidelijk op en wordt het een stuk wisselvaliger.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn op Bonaire. Op de eerste dag van hun reis bezoeken ze de slavenhutjes die symbool staan voor het slavernijverleden van het eiland. Hier zie je meer over wat de reis bijzonder maakt.

Activisten van Extinction Rebellion en medestanders willen rond het middaguur op de A12 in Den Haag blokkeren. Doel van het protest is een stop op de subsidies voor fossiele brandstoffen. Tientallen organisaties hebben zich bij het protest aangesloten. Zes activisten van de actiegroep werden deze week aangehouden, omdat ze zouden hebben opgeroepen tot de blokkade.

En er wordt gevoetbald in de Eredivisie. PSV neemt het op tegen Go Ahead Eagles, RKC Waalwijk speelt tegen FC Emmen, Vitesse ontvangt thuis sc Heerenveen en in Nijmegen is NEC tegen Sparta Rotterdam. De laatste wedstrijd van de avond is AZ-FC Utrecht. Je kunt alle wedstrijden volgen bij de NOS in een liveblog en in Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Wat heb je gemist?

De politie van de Amerikaanse stad Memphis heeft videobeelden vrijgegeven van de mishandeling door agenten die een 29-jarige zwarte man eerder deze maand fataal werd. De vrijgave volgt een dag na de bekendmaking dat de vijf betrokken zwarte agenten worden vervolgd voor doodslag.

De beelden komen van zowel een bodycam als een stilstaande camera op afstand. Te zien en te horen is hoe de man, die Tyre Nichols heet, door de agenten hardhandig uit zijn auto wordt gehaald en wordt mishandeld. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan roekeloos rijden. In meerdere steden in de VS waren er kleinschalige protesten na de vrijgave van de beelden.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Een jurk van de Britse prinses Diana heeft op een veiling in New York 604.800 dollar opgeleverd, oftewel ruim 556.000 euro. Dat is vijf keer zo veel als veilinghuis Sotheby's vooraf had verwacht.

Het gaat om een paarse fluwelen strapless jurk van ontwerper Victor Edelstein, die vaker jurken voor Diana maakte. Naar verluidt was het een van haar favoriete kledingstukken.

Het uiteindelijke bedrag is het hoogste dat ooit op een veiling is betaald voor een jurk, zegt Sotheby's. Er is niet bekendgemaakt wie de nieuwe eigenaar is.