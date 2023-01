VN en VS veroordelen aanslag in Jeruzalem, zorgen over escalatie

VN-secretaris-generaal Guterres heeft zijn afschuw uitgesproken over de aanslag bij een synagoge in Jeruzalem van gisteravond. Een Palestijn van 21 jaar schoot zeven mensen dood voordat hij zelf door de Israëlische politie werd doodgeschoten.

"Er is geen excuus voor terroristische daden", zegt Guterres in een verklaring. Hij noemt de aanslag bij het joodse gebedshuis des te verachtelijker omdat die werd gepleegd op de dag dat de Holocaust werd herdacht. Guterres is bezorgd over de recente escalatie van het geweld in de regio en roept Israël en de Palestijnen op tot terughoudendheid.

Ook het Witte Huis veroordeelt de aanslag. Volgens president Biden gaat het om "een aanval op de beschaafde wereld". Hij heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu en hem naar eigen zeggen "alle hulp" aangeboden. Het Verenigd Koninkrijk heeft eveneens hulp toegezegd.

Netanyahu heeft na de aanslag gezegd dat hij "vastberaden" zal optreden, zonder details te geven. De komende avond komt het veiligheidskabinet bijeen om te praten over maatregelen. Netanyahu heeft burgers opgeroepen om het recht niet in eigen handen te nemen.

Opgelopen spanningen

De situatie in Israël is zeer gespannen sinds donderdag, toen bij een actie van het Israëlische leger in Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever negen Palestijnen omkwamen. Erna werden vanuit de Gazastrook raketten afgevuurd op Israël en voerde Israël op zijn beurt luchtaanvallen uit op Palestijnse doelen.

De aanslag van gisteravond in Jeruzalem was volgens de Israëlische politie vermoedelijk een eenmansactie, maar Palestijnse militante organisaties als Hamas en Islamitische Jihad hebben de daad wel verwelkomd. Volgens Hamas was het een vergeldingsactie voor de Israëlische operatie in Jenin.