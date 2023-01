Politie Memphis geeft beelden vrij van fatale mishandeling door agenten

De politie van de Amerikaanse stad Memphis heeft videobeelden vrijgegeven van de mishandeling door agenten die een 29-jarige zwarte man eerder deze maand fataal werd. De vrijgave volgt een dag na de bekendmaking dat de vijf betrokken agenten, die ook zwart zijn, worden vervolgd voor doodslag.

De beelden komen van zowel een bodycam als een stilstaande camera op afstand. Te zien en te horen is hoe de man, die Tyre Nichols heet, door agenten hardhandig uit zijn auto wordt gehaald. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan roekeloos rijden.

De agenten drukken hem vloekend op de grond en dreigen met zwaarder geweld. Nichols zegt meermaals dat hij niets heeft gedaan en weet na enige tijd weg te rennen. De agenten gaan achter hem aan en taseren hem van een afstandje.

Op beelden van een paar minuten later is te zien hoe de agenten de op de grond liggende Nichols mishandelen. De beelden zijn chaotisch en schokkend. Nichols wordt onder meer geslagen met een wapenstok en geschopt, ogenschijnlijk ook tegen zijn hoofd. Hij toont nauwelijks tekenen van verzet en roept om zijn moeder.

Uiteindelijk slepen de agenten Nichols een politieauto in. Een paar dagen later overleed hij in een ziekenhuis.

'Gruwelijk en inhumaan'

De vijf betrokken agenten werden vorige week ontslagen na een eerste onderzoek. De politiechef van Memphis sprak toen al van "gruwelijk, roekeloos en inhumaan" handelen. De vijf zijn na het betalen van een borgtocht op vrije voeten.

Verschillende steden maken zich naar aanleiding van de vrijgegeven beelden op voor protesten tegen politiegeweld tegen zwarte mensen. In onder meer New York, Washington, Chicago en Memphis zelf zijn betogingen aangekondigd. De moeder van Nichols heeft opgeroepen tot kalmte.

Ook president Biden zegt te hopen dat protesten vreedzaam verlopen. Na het zien van de video's spreekt hij van "verschrikkelijke beelden" die hem verontwaardigen en diep kwetsen.

Bidens gedachten zijn volgens hem bij de nabestaanden van Nichols, met wie hij eerder op de dag sprak. Zij verdienen volgens de president "een snel, volledig en transparant onderzoek" naar de gebeurtenissen.