Aké helpt City met prachtgoal langs Arsenal in FA Cup

Nathan Aké heeft Manchester City ten koste van Arsenal een plaats in de vijfde ronde van de FA Cup bezorgd. De verdediger maakte de enige goal van de wedstrijd: 1-0. Hij deed dat niet met een ferme kopbal of een knal met zijn favoriete linkerbeen, maar met een bekeken bal met rechts.

De vierde ronde van de FA Cup werd geopend met de kraker tussen de koploper van de Premier League en de nummer twee. In de competitie waren de twee topteams elkaar dit seizoen nog niet tegengekomen. Op 15 februari staat het duel in Londen op de agenda en op 26 april in Manchester.

De toeschouwers in het Etihad Stadium gingen er daarom eens goed voor zitten. Arsenal-coach Mikel Arteta leek met meerdere wijzigingen in de opstelling een signaal af te geven dat de competitie toch net iets belangrijker is. Zo begonnen Martin Ødegaard, Gabriel Martinelli en Oleksandr Zintsjenko op de bank.