Premier Rutte en Edith Schippers halen hard uit naar PvdA en GroenLinks

Premier en VVD-partijleider Rutte en VVD-prominent Edith Schippers halen in een gezamenlijk interview in De Telegraaf hard uit naar de Partij van de Arbeid en GroenLinks, die straks in de Eerste Kamer één fractie gaan vormen. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart zegt de premier dat PvdA en GroenLinks "een graai in de portemonnee zullen doen door minstens negen belastingen te verhogen".

De leden van de Provinciale Staten kiezen eind mei de leden van de nieuwe Eerste Kamer. "Als GroenLinks en PvdA de grootste partijen worden, ontwikkelen ze enorm veel zelfvertrouwen en ik vind dat de VVD die beweging nu al moet stoppen", zegt Rutte. "We moeten in Nederland niet terug naar de dagen van Joop den Uyl", verwijzend naar de PvdA-premier die in de jaren 70 leiding gaf aan een links kabinet.

Zaken stabiel houden

De VVD-leider verwacht dat een verkiezingswinst van PvdA en GroenLinks de twee partijen "momentum op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen" geven. Een meerderheid voor de coalitie leidt volgens de premier tot veel rustiger beleid. Overigens zegt hij ook dat hij geen zaken kan doen met JA21, omdat die partij in de onderhandelingen "slechts hun verkiezingsprogramma" voorleest.

"We komen uit drie grote crises: de economische recessie, daarna corona en nu is er oorlog op het continent. Ik denk dat mensen ook willen dat we zaken stabiel houden", zegt Rutte. Hij komt niet met nieuwe plannen om andere problemen in het land aan te pakken.

Herverdeling

VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer Schippers zegt in de krant dat er meer aandacht moet komen voor het verdienvermogen van Nederland. "Soms verbaas ik me over de onderwerpen van debat, die heel vaak over herverdeling gaan." Op de vraag of ze Rutte op den duur wil opvolgen herhaalt ze dat er nu geen vacature is en dat de partij over een eventuele opvolging gaat.

De uitspraken van beide VVD'ers zijn opmerkelijk, omdat de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie niet kan rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer en regelmatig steun zoekt bij bijvoorbeeld GroenLinks en PvdA.