Oranjes aangekomen op Bonaire voor rondreis Caribisch deel van Koninkrijk

De Oranjes kwamen vrijdag rond 16.30 uur lokale tijd aan op het vliegveld van Bonaire. Koning Willem-Alexander, die een vliegbrevet heeft, zat zoals wel vaker in de cockpit als copiloot:

Ook op Sint-Eustatius staan de Oranjes stil bij het slavernijverleden van het eiland. Eerder had de Rijksvoorlichtingsdienst al bekendgemaakt dat dit thema centraal zou staan bij het koninklijke bezoek aan het Caribische gebied.

Na Bonaire reizen Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia achtereenvolgens naar Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. Op Curaçao bezoeken ze onder andere landhuis Knip, op de voormalige plantage waar verzetsleider Tula in 1795 een grote opstand ontketende.

De drie blijven tot maandagochtend op Bonaire, waar ze onder meer de zogeheten slavenhuisjes zullen bezoeken. Daar sliepen tot slaaf gemaakte mensen die op de zoutpannen moesten werken. De kleine huisjes werden in 1850 gebouwd en staan symbool voor de geschiedenis van de slavernij op het eiland.

Behalve activiteiten rond het slavernijverleden wacht het koninklijk gezelschap ook bezoeken aan sportinstellingen, culturele organisaties en natuurparken. Hun bezoek aan Sint-Maarten staat vooral in het teken van de wederopbouw van het eiland na de verwoestende orkaan Irma in 2017.

Donderdag 9 februari is de laatste dag van de trip, die onder meer bedoeld is om prinses Amalia te laten kennismaken met het Caribisch gebied. Het is de eerste officiële reis van de kroonprinses.

Staatssecretaris Van Huffelen voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering reist met het koninklijk gezelschap mee.