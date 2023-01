Kopje koffie met Cocu aanzet tot rentree Pröpper: 'Hier valt alles op goede plek'

Een jaar geleden zette Davy Pröpper onverwacht een punt achter zijn loopbaan. Na een loopbaan via de jeugd en het eerste van Vitesse, PSV, Brighton & Hove Albion en weer PSV was hij er klaar mee. De negentienvoudig international van Oranje was het plezier verloren en kampte met motivatieproblemen. "Of ik het voetballen toch niet ga missen? We gaan het allemaal wel zien", zei Pröpper toen, een jaar geleden. Het was tijd voor andere dingen. Pröpper bracht veel tijd door met zijn gezin, trok erop uit met zijn twee kinderen, speelde talloze padelpotjes en hield zich bezig met de verbouwing van zijn huis. "Daar heb ik van genoten", zegt Pröpper nu. "Ik heb een jaar lang mijn eigen ding gedaan. Dingen gedaan die ik dacht niet te kunnen doen als voetballer. Die rust was fijn. Ik zat sinds mijn twaalfde in de voetbalwereld. Dan word je af en toe geleefd." Cocu wilde checken of er twijfel was De (voet)bal liet hij lang links liggen. Toch ging het op een gegeven moment kriebelen. Pröpper miste niet zozeer het profbestaan, maar wel het spel. Voorzichtig kwam een terugkeer op het veld in zijn hoofd. Op welk niveau, bij welke club, in welke stad, daar moest hij nog goed over nadenken.

Een interview met Vitesse-trainer Phillip Cocu over de terugkeer van Davy Pröpper bij Vitesse. - NOS

En toen kreeg Pröpper voor de winterstop een belletje van Phillip Cocu, de trainer die hem in 2015 van Vitesse naar PSV haalde. De huidige coach van Vitesse wilde bij Pröpper nagaan of hij nog steeds volledig achter zijn besluit om te stoppen stond. "Ik wilde checken of er nog iets van twijfel was", zegt Cocu. Die twijfel was er inderdaad en Cocu stelde voor een kop koffie te gaan drinken. Daarin werd gesproken over een eventuele rentree bij Vitesse. "Ik heb toen ook aangegeven dat een rentree na een jaar nog kan, maar dat het na nog een jaar moeilijker zou worden", zegt Cocu. "We hebben het wel over het topniveau in Nederland." Het plezier is terug bij Pröpper Pröpper besloot daarop zijn naasten te raadplegen en nog eens goed na te denken. Hij besefte dat als hij het nog wilde, dit het moment was. Hij besloot de training te hervatten bij het Vitesse van Cocu. "Om te kijken of het plezier er was om het weer op te pakken."

Phillip Cocu en Davy Pröpper in 2017 bij PSV - Pro Shots