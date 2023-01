Edith Schippers weg als voorzitter pensioenfonds DSM

Edith Schippers vertrekt als voorzitter van het pensioenfonds DSM. Ze stelt zich niet verkiesbaar voor een nieuwe termijn, schrijft vakblad PensioenPro.

Schippers zou dit besluit al in het najaar hebben genomen vanwege veranderingen in haar werk. Als ceo van het chemieconcern krijgt ze te maken met de aankomende fusie van DSM met het Zwitserse bedrijf Firmenich.

Daarnaast gaat ze de politiek weer in, als lijsttrekker voor de VVD in de Eerste Kamer. "Dit voorzitterschap vergt veel tijd en energie en ik wil het goed doen", zegt Schippers. Haar termijn als voorzitter van het pensioenfonds loopt in mei van dit jaar af.

Pensioenpot

Vorige week onthulde NRC dat Schippers een intern document achterhield, waaruit zou blijken dat het bedrijf zelf verantwoordelijk zou zijn voor een flinke daling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. DSM had geld nodig voor innovaties en dat kwam er onder meer door tijdelijk minder geld in de pensioenpot te steken.

Het bedrijf spreekt van een interne analyse van openbare gegevens. DSM zegt zich niet te herkennen in het beeld dat NRC schetst.

NRC schrijft dat de uitkeringen voor gepensioneerden al vijftien jaar niet of nauwelijks gecorrigeerd voor inflatie zijn door de geldproblemen. Voor veel oud-medewerkers was het vooral pijnlijk dat hun pensioen niet steeg, maar oud-topman Feike Sijbesma een extra storting van ruim 2 miljoen euro in zijn pensioenpot kreeg.

Oud-manager Marius Weehuizen zegt tegen PensioenPro dat het pensioenfonds "bewust en stelselmatig is uitgehold". Het bestuur zou met opzet een verkeerde voorstelling van zaken gegeven hebben. Voor hem is de notitie het bewijs daarvan. Het fonds heeft zelf volgens Weehuizen de dalende rente en vergrijzing als oorzaken gegeven voor de gedaalde dekkingsgraad.