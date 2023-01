Acht F-35's van vliegbasis Leeuwarden naar Polen

Met de andere F-35's wordt een oefenprogramma afgewerkt. Er wordt dan samengewerkt met Polen en andere landen in de regio. Het is de tweede keer dat de F-35's van Leeuwarden op uitzending gaan: vorig jaar stonden er vier toestellen in Bulgarije gestationeerd .

Volgens basiscommandant Johan van Deventer is de missie nu anders. "Je ziet dat de oorlog in Oekraïne maar voortduurt en ook een stuk slechter wordt", zegt hij tegen Omrop Fryslân. "We laten nu meer vliegactiviteiten zien en hebben het dubbele aantal vliegtuigen mee. Daar gaan wij meer vliegen. We laten zo zien dat we er met meer toestellen kunnen komen en daar zit een beetje afschrikking in."

De afgelopen tijd is er door de vliegers op de grond in simulatoren en in de lucht veel geoefend op de nieuwe missie. Dat heeft te maken met het andere dreigingsniveau, legt Van Deventer uit.

"Wat nou als er escalatie is, wat nou als er Russische toestellen komen? Meestal is dat heel rustig, dan begeleiden we ze", zegt hij. "Maar daar waar vliegtuigen bij elkaar zijn, is er altijd kans op escalatie. Dat willen we, denk ik, van twee kanten voorkomen. In ieder geval van onze kant."

Vliegbasis dicht voor renovatie

Als de missie klaar is, kunnen de toestellen niet terug naar de vliegbasis Leeuwarden. In februari begint daar een grote renovatie van de start- en landingsbanen.

"Het wordt rustiger", zegt Van Deventer. "In februari en maart kunnen we nog gebruikmaken van de korte baan. Dat zullen we dan misschien eens doen voor het vertrek van een toestel voor groot onderhoud naar de fabriek in Italië of naar Volkel. Maar qua F-35-operaties wordt het heel rustig."

De traumahelikopters kunnen wel gebruik blijven maken van de vliegbasis. Het luchtruim blijft ook open, dat betekent dat er nog steeds geoefend kan worden boven de provincie.