Ikdoenietmeermee: wat willen de rebellerende BN'ers precies?

De Instagram-actie van een aantal BN'ers onder de hashtag #ikdoenietmeermee, tegen het coronabeleid van de regering, krijgt op sociale media bijval, maar ook veel kritiek. Andere artiesten reageren verontwaardigd. Onder meer Famke Louise, Tim Douwsma, Thomas Berge, Gers Pardoel, Brace, Mental Theo en rapper Bizzey deelden gisteravond om 18.00 uur een video op hun eigen Instagram-accounts, waarin ze zeiden: "Alleen samen krijgen we de overheid weer onder controle, ik doe niet meer mee, free the people." De actie is volgens NRC gestart door Viruswaanzin-oprichter Willem Engel en vooraf gecoördineerd in een appgroep, mede opgezet door actrice en model Dorien Rose Duinker, die tegen de NOS zegt "veel nummers uit deze wereld van gelijkgestemden" in haar telefoon te hebben. "Die kennen ook weer mensen, en zo ontstaat een sneeuwbaleffect." Hier een paar van de BN'ers die meedoen aan de actie:

Na het delen van die berichten barstte op Twitter de discussie los. Andere BN'ers als Tim Hofman, Sanne Wallis de Vries en Claudia de Breij zijn verontwaardigd. "Mogen de artsen als jij hulp nodig hebt dan ook zeggen #ikdoenietmeermee?", vraagt de De Breij zich af. Tim Knol lanceerde vanochtend een protestliedje tegen de hashtag. Minister De Jonge noemt de kritische corona-actie van enkele bekende influencers onverantwoord en gevaarlijk. De zangeres en influencer Famke Louise maakte in het voorjaar nog deel uit van een betaalde campagne van de rijksoverheid, zegt minister De Jonge. De campagne was bedoeld om jongeren erop te wijzen dat ze zich aan de basisregels moeten houden. Het bedrag dat zij voor haar deelname aan de voorjaarscampagne heeft ontvangen, is niet bekendgemaakt. Het gaat wel om duizenden euro's. Sommigen vragen zich hardop af of geldnood een rol speelt bij de actie, nu veel artiesten maanden niet hebben kunnen optreden, of voor minder publiek.

Dat veel artiesten hun inkomen zagen verdampen, blijkt uit de subsidieaanvragen. Artiestenbureau SPEC. vroeg tijdens de eerste ronde van de NOW-regeling bijvoorbeeld ruim 30.000 euro subsidie aan. Famke Louise is bij dat bureau aangesloten, naast zeventien andere artiesten (die op Instagram niet mee lijken te doen aan de actie). De zangeres en influencer maakte in het voorjaar overigens nog deel uit van een campagne van de rijksoverheid, bedoeld om jongeren erop te wijzen dat ze zich aan de basisregels moeten houden. Ook het bedrijf van rapper Bizzey deed een beroep op de NOW-steun (en kreeg 18.729 euro). "Financieel hebben we allemaal een hele harde klap gehad, maar over mij hoeven mensen zich geen zorgen te maken", zei Bizzey gisteravond laat op Radio 538. Hij wil niet worden neergezet als een artiest die geen boekingen heeft "of een geldwolf die denkt, shit, ik had nog een paar mille kunnen pakken dit jaar". "Daar gaat het niet om. Waar het om gaat: ik heb het gevoel dat nu heel veel dingen niet kloppen. Zoveel vragen heb ik, waardoor ik het gevoel heb dat er soort machtsspel wordt gespeeld." De vragen gaan over de effectiviteit van mondkapjes, onderzoek naar de betrouwbaarheid van coronatesten en over de IC's, waar de opnames achterblijven op het aantal nieuwe besmettingen.

Experts gaven vrijdag antwoord op een aantal van die vragen in dit artikel.

Ondanks hun kritische vragen benadrukken veel deelnemende artiesten dat ze mensen niet willen aansporen om de coronaregels in de wind te slaan. "Ik zeg niet: mensen, ren de straat op en ga elkaar tongzoenen.", zegt Bizzey. "Het is gewoon een beetje controversieel schoppen tegen de overheid om antwoorden te krijgen op vragen." Volgens Bizzey gaat hij echt zijn moeder niet weer knuffelen als er geen antwoord komt. "Want die hoort ook bij de risicogroep en ik ben voorzichtig. Maar ik weet ook dat mijn moeder niet om 03.00 's nachts in een club rondloopt. En als ze dat wel doet, is dat een hele bewuste keuze van haar die ze gewoon mag maken. Dus ik vind: de clubs kunnen open, net zoals er sigaretten in de schappen liggen terwijl mensen daar longkanker van krijgen."

Quote Natuurlijk doen we wél mee. Thomas Berge