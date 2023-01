'Deal VS en Nederland over beperken export ASML-chipmachines naar China'

De Verenigde Staten voeren nu de druk extra op om Nederland ervan te overtuigen een omvangrijker exportverbod naar China in te stellen. Daarmee zou ook de verkoop van die oudere machines worden beperkt. De Amerikanen willen de snelle ontwikkeling tegengaan door de Chinezen van moderne technologie, die kan worden gebruikt voor militaire doeleinden.

De verkoop van high-tech chipmachines van ASML uit Veldhoven aan China is al jaren een ingewikkelde kwestie . Er wordt gevreesd dat de geavanceerde chips gebruikt worden in Chinees defensiematerieel. De allernieuwste chipmachines mogen nu niet geëxporteerd worden naar China, oudere types wel.

Vandaag is in Washington overleg geweest tussen de Amerikanen, ambtenaren van de Nederlandse minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Japan, dat ook chipmachines verkoopt aan China.

De exacte inhoud van de afspraken over de technologie van het Nederlandse bedrijf blijft geheim vanwege de gevoeligheid van de materie. Het kan nog maanden duren voor er een definitief akkoord ligt.

De Verenigde Staten en Nederland hebben een akkoord bereikt over het beperken van de verkoop van ASML-chipmachines aan China, meldt persbureau Bloomberg.

Deze machines zijn voor China's chipproductie onmisbaar. In 2021 leverde dit ASML een omzet van 2,7 miljard euro op, 15 procent van de totale omzet.

Voor de export is nu geen vergunning nodig en de chipmachinemaker weet niet waar zijn klanten de machines voor gebruiken. DUV omvat een groot aantal soorten machines, van modellen die bedoeld zijn voor de productie van vrij simpele chips tot meer geavanceerde chips.

Bijna twee weken geleden heeft de Amerikaanse president Biden premier Rutte in een gesprek op het Witte Huis gevraagd om meer medewerking van Nederlandse kant aan de aanpak die de Amerikanen voorstaan.

Bang

Rutte zei na afloop dat het verzoek om geen exportvergunning meer af te geven "niet zo zwart-wit was", maar verder ging hij niet op de heikele kwestie in. De Nederlandse overheid is bang dat een omvangrijk exportverbod naar China negatieve gevolgen heeft voor de hele chipindustrie.

Verder levert de verkoop van de gewilde en uiterst kostbare chipmachines voor het succesvolle ASML jaarlijks zo'n 2,7 miljard euro op en dat is goed voor 15 procent van de jaaromzet.

Minister Schreinemacher, verantwoordelijk voor het wel of niet verlenen van een exportvergunning van ASML-technologie, zei vandaag dat Nederland niet precies gaat doen wat de Amerikanen willen. "We tekenen niet bij het kruisje". Het zal nog maanden duren voor er precies duidelijk wordt wat het exportverbod inhoudt.