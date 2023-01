Tientallen doden door natuurgeweld op Madagaskar

Een zware tropische storm leidt op het Afrikaanse eiland Madagaskar al een week lang tot slachtoffers, veel overlast en schade. Volgens het nationale rampenbestrijdingscentrum zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen. 21 mensen worden nog vermist.

De storm met de naam Cheneso kwam een week geleden aan land en leidde toen vooral tot grote problemen in het noorden. De storm is verder getrokken en leidt nu tot veel regenval in het zuidwesten van het land. Op veel plekken zijn overstromingen.

Volgens de autoriteiten zijn ruim 73.000 mensen door de zware regenval en de daaropvolgende overstromingen getroffen. Duizenden huizen zijn beschadigd geraakt en ook kantoren en scholen hebben schade. Wegen in de richting van de hoofdstad Antananarivo zijn door het water onbegaanbaar geworden.

Meer kracht

Het is de verwachting dat het westen en zuidoosten van Madagaskar ook de komende dagen last blijven houden van het slechte weer. De weerdienst van de Verenigde Naties verwacht dat de tropische storm ook aan kracht zal winnen. Mogelijk wordt Cheneso opgewaardeerd tot een cycloon.

De Britse meteorologische dienst denkt dat er de komende dagen nog veel meer regen valt. Cyclonen komen in het zuiden van Afrika geregeld voor van december tot maart. Wetenschappers zeggen dat deze door de klimaatverandering vaker zullen voorkomen en ook intenser zullen zijn.