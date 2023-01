Zeker zeven doden bij aanslag synagoge in Jeruzalem

De man begon rond 20.30 uur lokale tijd te schieten bij een synagoge in de wijk Neve Yaakov, in het noorden van Oost-Jeruzalem. Op vrijdagavond begint voor religieuze joden de sabbat.

Bij een aanval in de buurt van een synagoge in Jeruzalem zijn zeker zeven mensen omgekomen. Ook zijn drie gewonden naar ziekenhuizen gebracht. De dader, volgens de Israëlische politie een 21-jarige Palestijn, is doodgeschoten.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist. Wel is de aanval verwelkomd door de militante Palestijnse bewegingen Hamas en Islamitische Jihad.

Hamas noemt de aanslag een vergeldingsactie is voor de aanval van het Israëlische leger gisteren op een vluchtelingenkamp in de stad Jenin. Daarbij kwamen negen Palestijnen om het leven, wat de Israëlische actie de dodelijkste in maanden maakte.

Jenin ligt in het noorden van de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Het opvangkamp waar Israël gisteren een aanval uitvoerde, was oorspronkelijk bedoeld voor Palestijnse vluchtelingen. In de loop der jaren is het uitgegroeid tot een permanent woongebied met betonnen huizen.