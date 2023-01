Israël: zeker vijf doden bij aanval bij synagoge in Jeruzalem

Bij een aanval in de buurt van een synagoge in Jeruzalem zijn zeker vijf doden gevallen, melden Israëlische media en reddingswerkers. Ook zouden zeker tien mensen gewond zijn geraakt, van wie sommige er slecht aan toe zijn.

De Israëlische politie spreekt van een terroristische aanslag. De dader is gedood, meldt de politie. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt.

De aanval was in de wijk Neve Yaakov, in het noorden van Jeruzalem, en volgt op een aanval van het Israëlische leger in de stad Jenin. Daarbij kwamen gisteren volgens de Palestijnse autoriteiten negen Palestijnen om het leven. Volgens hen was het daarmee de dodelijkste aanval in maanden.

Jenin ligt in het noorden van de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De aanslag gisteren was op een opvangkamp in de stad dat oorspronkelijk bedoeld was voor Palestijnse vluchtelingen. In de loop der jaren is het uitgegroeid tot een permanent woongebied met betonnen huizen.