Delmee na uitschakeling hockeyers op WK: 'Kansen gehad om er meer uit te halen'

"We hebben kansen gehad om er meer uit te halen, alleen dat is niet gelukt. In de shoot-outs zijn ze beter en gaan ze verdiend naar de finale. We zijn een groot deel van de wedstrijd de betere ploeg geweest, zeker de eerste helft. maar je moet in dit soort wedstrijden wel de trekker overhalen."

Net als in de WK-finale van 2018 gingen de Nederlandse hockeyers op een WK na shoot-outs ten onder tegen België. In de halve finales bij het toernooi in India miste Oranje drie keer. Waar Nederland vijf jaar geleden met zilver achterbleef, is brons nu het hoogst haalbare.

De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee verloor in het Indiase Bhubaneswar in de halve finale na shoot-outs van België: 3-2. - NOS

Keeper Pirmin Blaak stopte in de reguliere speeltijd een strafbal, maar kon in de shoot-outs geen beslissende rol spelen. "Dit is klote. We hadden onszelf moeten belonen voor een goede eerste helft. En op shoot-outs hadden we ook nog kunnen winnen. Het is balen."

Verder vond Blaak dat Nederland eigenlijk in de finale had moeten staan. "Vandaag stonden twee heel mooie ploegen tegenover elkaar, maar helaas trokken wij aan het kortste eind. Ik denk dat wij het meer hadden verdiend. Wat we deden aan de bal was goed, maar we hebben in de tweede helft vergeten door te drukken."

Avondje balen

Bij Delmee ging echter ook al snel de knop om. Zondag moet namelijk Australië worden bedwongen in de troostfinale.

"De jongens zijn er ook goed ziek van, mogen een avondje balen, maar er is nog veel te winnen dit toernooi. We hebben de nummer twee van de wereld gehad en krijgen nu de nummer een van de wereld. Dan weten we daarna waar we staan."

Bekijk hieronder de reactie van keeper Pirmin Blaak: