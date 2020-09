Tweetal krijgt doodstraf voor fabrieksbrand in Pakistan met honderden doden

In Pakistan hebben twee mannen de doodstraf gekregen, omdat ze volgens de rechter verantwoordelijk zijn voor de brand in een kledingfabriek in 2012 waarbij zeker 260 doden vielen.

Het was de dodelijkste fabrieksbrand ooit in Pakistan. De ramp in de stad Karachi werd in eerste instantie afgedaan als een ongeluk. Maar de rechter van de anti-terreurrechtbank oordeelde vandaag op basis van recent, nieuw onderzoek dat de brand door de mannen was aangestoken, omdat de fabriekseigenaren weigerden afpersingsgeld te betalen.

Arbeiders konden geen kant op

De twee mannen werden volgens de Pakistaanse krant Dawn veroordeeld op basis van 400 getuigenissen en forensisch bewijs. Ze waren lid van de seculiere politieke partij Muttahida Qaumi Movement. Ook werden vier bewakers van de fabriek veroordeeld, omdat ze de daders geholpen zouden hebben. Het is nog niet duidelijk welke straf zij hebben gekregen.

Alle veroordeelden zeiden voor de rechter onschuldig te zijn.

De brand in de fabriek bracht in het land een grote schok teweeg. Veel fabrieksarbeiders konden na het uitbreken van de brand geen kant op. Het gebouw had geen nooduitgangen en voor veel ramen zaten metalen roosters.