Heitinga zondag op de bank bij Ajax tegen Excelsior

John Heitinga zit komende zondag als interim-hoofdcoach van Ajax op de bank tijdens de wedstrijd tegen Excelsior. De 39-jarige trainer van Jong Ajax is door de clubleiding doorgeschoven naar het eerste na het ontslag van Alfred Schreuder op donderdagavond. Het is nog niet duidelijk wie er na zondag aan het roer staat bij de Amsterdammers.

Heitinga sloot in 2016 zijn loopbaan als voetballer bij Ajax. Hij is sindsdien werkzaam als jeugdtrainer bij Ajax. Sinds 2021 is hij verantwoordelijk voor Jong Ajax. Heitinga leidde vrijdag al de training.

Schreuder werd vlak na afloop van het 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen FC Volendam ontslagen. Dat was al de zevende competitiewedstrijd op rij die Ajax niet wist te winnen. De Amsterdammers staan vijfde in de eredivisie op zeven punten van koploper Feyenoord.

Algemeen directeur Edwin van der Sar noemde het ontslag van Schreuder "pijnlijk, maar noodzakelijk".