FIFA schorst vier spelers Uruguay vanwege wangedrag na WK-uitschakeling

Uruguay was met een 2-0 voorsprong tegen Ghana in het laatste groepsduel op weg naar de achtste finales, maar door een late treffer van Zuid-Korea tegen Portugal (2-1) ging het alsnog mis. Naast de tranen bij onder anderen Luis Suárez wekte de uitschakeling bij de Uruguayanen ook agressie op.

De wereldvoetbalbond FIFA heeft vier internationals van Uruguay een schorsing opgelegd vanwege wangedrag na de uitschakeling op het WK in Qatar . Fernando Muslera en José María Giménez kregen een schorsing van vier wedstrijden en Edinson Cavani en Diego Godín moeten één interland toekijken.

De hoogtepunten van de wedstrijd tussen Ghana en Uruguay in Groep H van het WK 2022. - NOS

Na het laatste fluitsignaal belaagden de Uruguayanen de Duitse scheidsrechter Daniel Siebert, onder meer omdat ze meenden recht te hebben gehad op een strafschop in blessuretijd nadat Cavani tegen de grond was gegaan. Met één goal meer was Uruguay als nummer twee van de groep naar de laatste zestien gegaan en niet Zuid-Korea.

De spelers kregen ook een taakstraf in de vorm van verplichte deelname aan een maatschappelijk voetbalproject en moeten ieder een boete betalen, variërend van 15.000 tot 20.000 euro. Daarnaast moet de Uruguayaanse bond 50.000 euro betalen vanwege discriminerende uitingen van fans en wangedrag en schending van de fairplayregels door de spelers.

Onderzoek naar wereldkampioen Argentinië

Uruguay is niet het enige land dat zich moet verantwoorden naar aanleiding van het WK. Eerder deze maand maakte de FIFA bekend dat het een procedure was gestart tegen wereldkampioen Argentinië en nummer drie Kroatië.