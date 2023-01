Interim-hoofdredacteur Quest weg na kritiek op pseudo-wetenschappelijke uitspraken

Lyn Kuyper stapt op als interim-hoofdredacteur bij het wetenschappelijke tijdschrift Quest. Dat heeft Uitgever Hearst Netherlands op zijn website laten weten. De afgelopen tijd was er ophef was ontstaan over uitspraken van Kuyper.

In artikelen van onder meer de Volkskrant, Villamedia en GeenStijl beweerden mensen die met haar hebben samengewerkt dat ze in complottheorieën gelooft. Zo gelooft ze volgens Villamedia niet dat de coronapandemie zich heeft voorgedaan en heeft ze tegen een collega gezegd dat je "niet dood kunt gaan" aan corona. Ook suggereerde ze dat werknemers er zelf voor kozen om ziek te worden.

Verder schreef ze op een Instagram-account over de pseudowetenschappelijke 'BMR-methode' waarmee je je lichaam en geest zou kunnen 'resetten', en betoogde ze dat rijst sneller gaat schimmelen als je er onaardig tegen doet. Oud-redactieleden van Quest stelden dat dat niet past bij het wetenschappelijke karakter van Quest.

Redactie vertrokken

Vanwege een reorganisatie bij het blad is vrijwel de hele redactie vertrokken. Die reorganisatie had te maken met dalende oplagecijfers en was niet het gevolg van onenigheid over de aanstelling van Kuyper, benadrukte een van de oud-redactieleden in de Volkskrant.

Hearst Netherlands noemt de controverse niet in het persbericht over Kuypers' vertrek. "Hoewel we haar graag onze gezamenlijke plannen voor het merk zagen uitvoeren, respecteren we haar besluit", schrijft de uitgever. Ze zal bij Hearst Netherlands blijven werken aan "verschillende projecten".

Quest gaat op zoek naar een vervanger. In de tussentijd geeft managing editor Maartje de Gruyter leiding aan de redactie.