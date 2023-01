IJsdansers Jakucs en Galli door naar vrije dans op EK: 'We zijn erg tevreden'

IJsdansers Hanna Jakucs en Alessio Galli hebben zich vrijdag nipt weten te plaatsen voor de vrije dans op het EK. Een achttiende plek in de ritmische dans was net genoeg voor een plek in de eindstrijd. De beste twintig duo's mogen door.

Met 53,46 noteerden Jakucs en Galli hun beste seizoensscore. Daarmee gingen ze korte tijd aan de leiding, maar zeventien duo's zetten een hogere score neer. De vrije dans staat zaterdag op het programma in het Finse Epsoo.

"We zijn erg tevreden met deze score", zei Galli. Daar voegde Jakucs aan toe: "Heel mooi om op ons tweede EK al naar de vrije dans te mogen."

Sinds 2020 voor Nederland

Galli en Jakucs vormen sinds 2017 een ijsdanspaar en vertegenwoordigen sinds 2020 Nederland. Ze kwamen in Eindhoven terecht omdat hun Hongaarse coach daar werkzaam was en besloten voor Nederland uit te gaan komen.

Daarvoor kwam het koppel uit voor Hongarije, het geboorteland van Jakucs (22). De 26-jarige Galli is afkomtig uit Italië. Het koppel werd op de EK van vorig jaar 25ste.

De Italianen Charlène Guignard en Marco Fabbri gaan met 85,53 punten aan kop. Op de vorige EK veroverden zij het brons.