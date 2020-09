Minister De Jonge noemt corona-actie influencers onverantwoord

Minister De Jonge noemt de kritische corona-actie van enkele bekende influencers onverantwoord en gevaarlijk. De minister van Volksgezondheid begrijpt dat er vragen zijn over de aanpak van het kabinet, maar is zeer verontrust over de actie op Instagram onder de noemer #ikdoenietmeermee.

De actie wordt onder meer ondersteund door Famke Louise, Tim Douwsma en Thomas Berge. Ze vragen om "duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie".

De Jonge benadrukt de grote invloed van deze BN'ers op jongeren. Het virus is nog lang niet onder controle, benadrukt de minister, wijzend op het aantal stijgende coronabesmettingen. "Vragen stellen mag, kritisch blijven is hartstikke goed, maar dit is gevaarlijk."

Betaalde campagne

De zangeres en influencer Famke Louise maakte in het voorjaar nog deel uit van een betaalde campagne van de rijksoverheid, zegt minister De Jonge. De campagne was bedoeld om jongeren erop te wijzen dat ze zich aan de basisregels moeten houden. Het bedrag dat zij voor haar deelname aan de voorjaarscampagne heeft ontvangen, is niet bekendgemaakt. Het gaat wel om duizenden euro's.

De minister vindt het een "extra merkwaardige move" dat Famke Louise zich nu heeft aangesloten bij de groep tegenstanders van de corona-aanpak van het kabinet. Het gebeurt vaker dat de overheid influencers inzet voor publiekscampagnes, vanwege hun grote bereik onder jongeren.

In gesprek

Binnenkort ontvangen de bekende Nederlanders van #ikdoenietmeermee een uitnodiging van De Jonge. "Ik wil graag met ze in gesprek, want hun boodschap is echt onverantwoord."