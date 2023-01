Justitie eist ook in hoger beroep levenslang tegen verdachten moord Wiersum

Het Openbaar Ministerie eist in het hoger beroep over de moord op Derk Wiersum opnieuw een levenslange gevangenisstraf tegen de twee verdachten in de zaak. Volgens justitie was de moord een "aanslag op de rechtsstaat" en is levenslang daarom de enig passende straf.

In oktober 2021 kregen Giërmo B. en Moreno B. een celstraf van 30 jaar opgelegd voor de moord op de advocaat. Het OM, dat ook toen levenslang had geëist, ging in hoger beroep tegen die uitspraak. Ook de advocaten van de verdachten tekenden hoger beroep aan.

Rennen door de gang

Het beroep werd vandaag behandeld door het Amsterdamse gerechtshof, in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Net als bij de eerste behandeling van de zaak ontkenden de twee verdachten dat zij de moord op Wiersum hebben uitgevoerd.

Om dat aan te tonen, moest een van beide verdachten onder meer enkele tientallen meters door de gang van de rechtbank rennen. Zijn advocaten wilden daarmee demonstreren dat Moreno B. heel anders loopt dan de schutter, die volgens getuigen "een bijzonder loopje" had. De advocaten van B. zeiden vandaag in de rechtbank dat hun cliënt zonder forceren "een strak, atletisch loopje" had laten zien.

Voorbereiding en uitvoering

Justitie noemde de verklaringen van de verdachten echter ongeloofwaardig. In de afgelopen jaren kan er van alles zijn veranderd, aldus het OM. Voor justitie staat vast dat de 34-jarige Moreno B. en de 39-jarige Giërmo B. de moord hebben uitgevoerd.

Ook hebben de twee volgens justitie een belangrijke rol gespeeld in de voorbereiding, bijvoorbeeld door herhaaldelijk te posten in de buurt van het huis van Wiersum. In de gestolen auto die ze daarvoor gebruikten, is na de moord hun dna aangetroffen, evenals bloedsporen met het dna van Wiersum.

Marengo-proces

De 44-jarige Wiersum werd op 18 september 2019 voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij was als advocaat betrokken bij de grote liquidatiezaak Marengo, waarin hij kroongetuige Nabil B. bijstond. Het Marengo-proces draait om de criminele organisatie van Ridouan Taghi.

De gewelddadige dood van Wiersum, die bekendstond als een integere advocaat, had veel impact. Tientallen mensen moesten na de moord worden beveiligd en sommige advocaten vroegen zich af of het nog wel verantwoord was om een kroongetuige als Nabil B. bij te staan. Een jaar voor de moord op Wiersum was ook al de broer van de kroongetuige vermoord.

Dinsdag verder

Het OM had zo'n anderhalf jaar geleden ook al levenslang geëist tegen de twee verdachten. De rechtbank ging daar echter niet in mee, onder meer omdat de twee nooit eerder waren veroordeeld voor levensdelicten als moord en doodslag. Wel hadden de verdachten een fors strafblad voor geweldsmisdrijven en verboden wapenbezit.

De zaak in hoger beroep gaat dinsdag verder.