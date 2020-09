Maandenlange storing bij NS: OV-fietsen niet gefactureerd

Door een technische storing bij de NS hebben klanten maandenlang niet betaald voor het gebruik van onder meer een OV-fiets. Het gaat om de periode maart tot en met juli. Klanten hebben een mail gekregen van de NS dat de kosten nu met terugwerkende kracht gefactureerd worden.

"Het gaat om alle reizigers die op rekening rijden en tussen maart en juli gebruik hebben gemaakt van deur-tot-deurdiensten, zoals OV fietsen en stallen op rekening", zegt een woordvoerder van de NS. Dat zijn 100.000 klanten. De gegevens van die reizen zijn wel geregistreerd, maar de storing zat hem erin dat die gegevens niet zijn ingeladen in het systeem van de NS, waardoor er geen facturen uit zijn gestuurd, zegt de woordvoerder.

Een miljoen euro

De NS heeft hierdoor in totaal 1 miljoen euro niet gefactureerd. Dat komt neer op gemiddeld een tientje per persoon. "Normaal gesproken valt het snel op als er zoiets gebeurt, want dan zie je een afwijking in de omzet en het aantal gefactureerde diensten", zegt de woordvoerder. "Maar dit gebeurde tijdens de lockdown, en toen zagen we over de hele linie een enorme daling in het aantal gefactureerde diensten." In augustus is de storing alsnog ontdekt.

In de mail biedt NS excuses aan voor het ongemak. "We vinden het heel vervelend, en gaan ook evalueren wat we ervan kunnen leren zodat dit niet nog een keer gebeurt. Maar mensen hebben er wel gebruik van gemaakt, dus we hebben een gegronde reden om het alsnog te factureren."