Rabobank als eerste grote bank naar 0,5 procent rente

Als eerste grote bank verhoogt de Rabobank de spaarrente van 0,25 naar 0,5 procent. Dit doet de bank (op 16 februari) voor alle soorten spaarrekeningen. De verwachting is dat andere grote banken zullen volgen. Bij eerdere verhogingen was dit ook het geval.

Kleinere banken zijn al sneller met hun renteverhogingen. Bunq hanteert bijvoorbeeld al een spaarrente van 1,31 procent.

In juni had de Rabobank nog een negatieve rente van -0,5 procent voor spaargeld boven een ton. Sindsdien verhoogt de bank, net als veel andere banken, de rente stapsgewijs. De laatste renteverhoging van de bank was afgelopen december.

De spaarrente die banken hanteren hangt samen met de depositorente van de Europese Centrale Bank (ECB). In juli verhoogde de ECB die voor het eerst in 11 jaar. In september ging die rente opnieuw omhoog, met de grootste stap ooit. De hogere rente moet leiden tot een lagere inflatie, en is merkbaar in tarieven voor spaarproducten en hypotheken.