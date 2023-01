Hockeymannen verliezen na shoot-outs van België en grijpen naast WK-finale

De Nederlandse hockeymannen zijn er niet in geslaagd om net als in 2018 de finale van het WK te halen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee verloor in het Indiase Bhubaneswar in de halve finale na shoot-outs van België: 3-2.

De stand na de reguliere speeltijd was 2-2. Jip Janssen zette Nederland twee keer op voorsprong, maar telkens kwamen de Belgen terug. Eerst via Tom Boon en later dankzij Nicolas De Kerpel.

Oranje verzuimde daarmee om revanche te nemen voor de verloren WK-finale uit 2018, toen België voor het eerst wereldkampioen werd.

Duel traag op gang

Het eerste kwart kwam traag op gang en het duurde lang voor er een gevaarlijk moment in een van de cirkels te noteren was. Na een mislukte eerste strafcorner was het na een perfecte tweede poging wel raak: Janssen pushte hard binnen.

Die treffer gaf Oranje vleugels en in het begin van het tweede kwart kon doelman Vincent Vanasch maar net voorkomen dat Tjep Hoedemakers er van dichtbij 2-0 van maakte. De enige corner van de Belgen, kort voor de rust, leverde de gelijkmaker op van Boon.