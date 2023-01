Ziekenhuis Isala Meppel sluit tijdelijk spoedeisende hulp in de nacht

Het Isala ziekenhuis in Meppel sluit de komende twee maanden 's nachts de deuren van de spoedeisende hulp. De reden is een tijdelijk tekort aan arts-assistenten, waardoor het niet lukt om de hulppost open te houden.

De arts-assistenten zijn basisartsen die op de spoedeisende hulp werkzaam zijn. "We zien helaas dat het aantal beschikbare arts-assistenten landelijk op dit moment laag is, waardoor we te maken hebben met een tekort aan dokters", meldt het ziekenhuis. "Wij hebben er daarom voor gekozen in de nacht, als er weinig patiënten zijn, de spoedzorg anders in te richten."

De spoedeisende hulp is de komende twee maanden dagelijks geopend van 08.00 tot 21.00 uur. Daarna wordt mensen geadviseerd om in spoedeisende gevallen naar een ander ziekenhuis te gaan, zoals het Isala in Zwolle. Vanuit Meppel is dat met de auto ongeveer twintig minuten rijden.

Landelijk tekort aan arts-assistenten

Het ziekenhuis hoopt in april weer volledig open te kunnen. "We hadden deze aanpassing van de openingstijden voor willen zijn, maar dat is helaas niet gelukt", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis tegen RTV Drenthe. "We moeten ons ervan bewust zijn dat arts-assistenten landelijk minder beschikbaar zijn voor ziekenhuizen."

Volgens de woordvoerder kiezen arts-assistenten minder snel voor het werken in het ziekenhuis. "Kleine ziekenhuizen worden daarnaast niet altijd uitdagend genoeg gevonden", stelt de woordvoerder. "Maar ook werkdruk en verhouding werk en privé spelen bij jonge dokters een belangrijke rol."

Het ziekenhuis gaat er dus van uit dat de maatregel van tijdelijke aard is. "We werken er hard aan om de spoedzorg in Meppel zo snel mogelijk ook 's nachts weer aan te kunnen bieden."