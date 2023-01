Zes onbekende kinderen aangetroffen in Oostenrijkse wijnkelder

In het noordoosten van Oostenrijk zijn in een wijnkelder zes niet bij de burgerlijke stand geregistreerde kinderen aangetroffen. Ze leefden daar met een 54-jarige man en een 40-jarige vrouw. Ook zij stonden niet geregistreerd. Aangenomen wordt dat zij de ouders zijn, maar zeker is dat niet. Volgens de politie is de man mogelijk een Systemkritiker; iemand uit de rechts-radicale hoek die het staatsgezag afwijst, zoals de Reichsbürger in Duitsland.

Het dorp Hadres ligt ten noorden van Wenen in een streek die vanwege de wijnproductie het Weinviertel wordt genoemd. Inwoners maakten de laatste tijd bezwaar tegen het feit dat een hun onbekende man in een wijnkelder aan de Kellergasse mocht wonen. Dat is een straat waaraan de wijnkelders staan. Daarnaast ergerden inwoners zich aan camera's die daar hingen.

"Ook hoorden inwoners vanuit een kelder af ten toe kinderstemmen, maar zodra ze dichterbij kwamen werd het stil", zei de locoburgemeester tegen de Oostenrijke publieke omroep ORF.

Pepperspray

De autoriteiten gingen daarom gistermorgen op onderzoek uit. De man liet ze er niet in en viel ambtenaren aan met pepperspray. Die alarmeerden daarop de politie. Ondertussen barricadeerde de man de ingang. Nadat de politie zich naar binnen hadden gewerkt, zagen ze dat er meer mensen binnen waren.

De kinderen zijn tussen de zeven maanden en vijf jaar oud. Ze zaten volgens de politie niet opgesloten en maakten geen verwaarloosde indruk. Aangenomen wordt dat de man en de vrouw de ouders zijn. Zelf hebben ze verklaard dat de kinderen in Engeland zijn geboren.

De vrouw en de kinderen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht en onder toezicht van jeugdzorg geplaatst. Die onderzoekt of de kinderen naar de ouders terug mogen.

Intelligente indruk

In de kelder zijn vuurwapens gevonden. De man is aangehouden, maar gisteravond weer vrijgelaten omdat volgens het Openbaar Ministerie het welzijn van de kinderen niet in gevaar is geweest. Hoelang het stel en de kinderen al in de kelder woonden, is niet precies bekend.

De locoburgemeester zei ook dat de man plannen had om tien wijnkelders van de gemeente te kopen, voor elk kind een. De man zou een "normale" en "zeer intelligente" indruk hebben gemaakt. Hij groeide elders in Oostenrijk op en zou de laatste tien jaar in Duitsland en Engeland hebben gewoond.