Vanavond op tv: Nederlandse chips in Russisch oorlogsmateriaal • Oppakken actievoerders Extinction Rebellion

De export loopt via tussenhandelaren. Enkele honderden leveringen zijn gegaan naar drie Russische ondernemingen die gelinkt zijn aan defensiebedrijven. 'Nederlandse' chips worden ook gevonden in Russische wapens.

Microchips gemaakt door Nederlandse bedrijven komen, ondanks zware sancties, nog altijd in Rusland terecht. Het gaat om vele miljoenen stuks sinds het begin van de invasie in Oekraïne tot en met december.

Nederlandse chips in Russisch oorlogsmateriaal

Oppakken actievoerders Extinction Rebellion

Activisten van Extinction Rebellion werden gisteren preventief opgepakt voor opruiing. Zij kregen eveneens een gebiedsverbod van drie maanden. Ze waren voornemens actie te voeren op de A12, doormiddel van een blokkade.

We horen het OM over de reden van het oppakken en het gebiedsverbod, en we laten één van de actievoerders aan het woord die een gebiedsverbod heeft gekregen.