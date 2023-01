Fabrikanten mogen meer verdienen om medicijnen beschikbaar te houden

Medicijnfabrikanten mogen op een grote groep medicijnen met een kleine omzet meer gaan verdienen. Minister Kuipers van Volksgezondheid verhoogt de maximumprijzen van zo'n vierduizend geneesmiddelen met 15 procent. "Dit gaat twaalf tot dertien miljoen euro per jaar kosten", schat Kuipers.

Op deze manier wil Kuipers het voor de fabrikanten aantrekkelijk houden de medicijnen aan de Nederlandse markt te blijven leveren. Voor veel medicijnen zijn de winstmarges laag. Fabrikanten leveren daardoor liever aan andere landen.

Naast de productie- en distributieproblemen die er soms al zijn, ontstaan hierdoor medicijntekorten voor Nederlandse patiënten. Het gaat dan voornamelijk om medicijnen met een relatief kleine afzetmarkt, bijvoorbeeld medicijnen die voor een specifieke groep in vloeibare vorm in plaats van pilvorm worden aangeboden.

Innovatieve medicijnen

Voor heel dure, innovatieve medicijnen voor een kleine groep patiënten heeft Kuipers juist besloten dat de toelatingseisen op de Nederlandse markt strenger worden.

De prijsgrens gaat van een verwachte jaaruitgave van 40 miljoen naar 20 miljoen euro per geneesmiddel per jaar. Dat betekent dat voortaan al vanaf een verwachte uitgave van 20 miljoen eerst over de prijs onderhandeld moet worden voordat wordt besloten tot vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering.