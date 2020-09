Vader en zoon Chardon alsnog naar WK vierspannen op terrein van concurrent

IJsbrand en Bram Chardon doen in oktober alsnog mee aan de WK vierspannen. Vader (59) en zoon (27) dreigden met een boycot omdat het evenement plaatsvindt op het complex van hun Australische concurrent Boyd Exell in Valkenswaard. Beide menners hebben bondscoach Ad Aarts nu echter laten weten toch van de partij te willen zijn.

De WK zouden in eerste instantie begin september in het Limburgse Kronenberg worden gehouden maar de organisatie gaf het evenement in april terug vanwege de coronacrisis. Exell, die op de afgelopen vijf WK's de titel pakte, stelde daarop zijn complex beschikbaar. Zowel de KNHS als de wereldbond FEI ging akkoord.

Landen- en individuele titel

Viervoudig wereldkampioen IJsbrand Chardon en zijn zoon Bram gaan samen met Koos de Ronde het Nederlandse team vormen in Valkenswaard waar van 7 tot 11 oktober om de landen- en de individuele titel wordt gestreden.

Bij de vorige WK, twee jaar geleden in de Verenigde Staten, moest de Oranje-equipe teleurstellend genoegen nemen met zilver. Individueel vielen de Nederlanders buiten de prijzen.