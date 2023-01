Slot over ontslag Schreuder: 'Hadden geregeld contact, dus ook vandaag'

Waar Feyenoord-trainer Arne Slot een paar weken geleden aangaf dat Alfred Schreuder de tijd verdiende bij Ajax, wil hij daags na het ontslag van de coach inhoudelijk niet ingaan op de situatie bij de Amsterdamse rivaal.

Slot vernam het nieuws pas vrijdagochtend, waarna hij Schreuder een berichtje stuurde. De inhoud blijft privé. "Dat zegt wel dat we elkaar iets beter kennen. We hadden geregeld contact, dus ook vandaag."

"Hij werd een half jaar geleden kampioen in België, maar in Amsterdam is het niet geworden wat hij en Ajax ervan gehoopt hadden. Dat vind ik jammer, voor hem. Dat is bij elke collega zo, maar ik ken Alfred wat beter om hem alleen een collega te noemen."