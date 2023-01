Protesten in Midden-Oosten na anti-koran-acties, Nederlandse vlaggen in brand

In een aantal islamitische landen is gedemonstreerd tegen de anti-koran-acties van extreemrechtse activisten in Nederland en Zweden. Er is betoogd in Libanon, Pakistan, Irak en in steden in Afghanistan.

Afgelopen weekend werden bij een protest in Den Haag pagina's uit een koran gescheurd. In Stockholm werd het voor moslims heilige boek in brand gestoken.

In de Libanese hoofdstad Beirut waren op het centrale Martelarenplein zo'n 200 betogers aanwezig, meldt persbureau AP. Zij staken vlaggen van Nederland en Zweden in brand. In de Afghaanse hoofdstad Kabul gebeurde hetzelfde met een omgekeerde Nederlandse vlag met daarop een rood kruis. Ook in andere steden in Afghanistan werd geprotesteerd.

Dit zijn beelden van de protesten in Libanon en Afghanistan: