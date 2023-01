Wc's in treinen Overijssel defect: schoenen en broodje shoarma doorgespoeld

Vervoerder Keolis heeft wc's afgesloten in treinen die van Enschede naar Zwolle rijden. De wc's zijn defect als gevolg van vandalisme. De afgelopen maanden werden allerlei spullen door de wc gespoeld, van een broodje shoarma tot een paar schoenen.

De provincie, die de spoorlijn financiert, is op de hoogte van de problemen. "Uit de rapportage die we van de vervoerder kregen, blijkt dat er in acht maanden tijd 49 keer geen gebruik gemaakt kon worden van de toiletten. In 80 procent van de gevallen was vandalisme de oorzaak", zegt gedeputeerde Bert Boerman tegen RTV Oost. "Ik vraag reizigers hun gedrag aan te passen en niet hun spullen in het toilet te gooien."

'Onacceptabel'

Reizigersorganisatie Rover vindt het afsluiten van de wc's onacceptabel en roept de vervoerder op snel met een oplossing te komen.

"Mensen die in Raalte instappen en in Zwolle uitstappen, zullen niet zo vaak klagen. Maar als je drie kwartier tot een uur in de trein zit, dan hoort er een toilet te zijn", zegt Woutje van Suijlekom van Rover.

Posters opgehangen

"We hebben niet alle toiletten afgesloten", zegt woordvoerder Lotte Hendriksen van Keolis. "Veel toiletten zijn defect door vandalisme. Daarom hebben we nu ook posters opgehangen met de oproep om de toiletten netjes te houden."

Keolis weet niet hoe lang het gaat duren voordat alle defecte wc's in de trein gerepareerd zijn.