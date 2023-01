Skeletonster Bos loopt wereldtitel op 0,01 seconde mis, wel uniek zilver

Kimberley Bos heeft een nieuwe mijlpaal neergezet door als eerste Nederlander een medaille te veroveren bij de WK skeleton. Ze snelde in Sankt Moritz naar zilver, maar even gloorde er zelfs goud op de enige natuurijsbaan ter wereld.

Susanne Kreher hield op de tweede dag nog precies 0,01 seconde over van de 0,54 voorsprong waarmee de 24-jarige Duitse, naar Zwitserland gekomen als wereldkampioene bij de junioren, dag één had afgesloten.

Twee keer de snelste

De 29-jarige Bos, vorig jaar in Peking al goed voor olympisch brons en de Europese titel, halveerde na een voortreffelijke derde run haar achterstand op Kreher en schoof op van de vierde naar de tweede plaats. De marge bedroeg nog 0,25 seconde.

In de beslissende vierde afdaling was de Edese opnieuw de snelste van allemaal maar kwam ze net tekort om Kreher van de koppositie te stoten en de titel van viervoudig wereldkampioene Tina Hermann, die nu als vijfde eindigde, over te nemen.

Vorige week was Bos er in het Duitse Altenberg niet in geslaagd haar EK-titel te prolongeren, sterker, ze viel net van het podium. Die kleine tegenvaller op de thuisbaan van de Duitse concurrentie - Hermann hield het goud in eigen gelederen - deerde haar niet echt. Een medaille op de WK, daar aasde de nummer elf van de vorige editie op. En die is nu binnen.

Het brons in Sankt Moritz kwam terecht bij de Canadese Mirela Rahneva, die na vier runs op 0,83 seconde van Bos eindigde.