Ook crisis bij PSV, maar Van Nistelrooij niet bang voor Schreuder-scenario

"Voor een collega is zoiets nooit leuk om te zien", reageert PSV-trainer Ruud van Nistelrooij desgevraagd op het ontslag van Alfred Schreuder bij rivaal Ajax. "Ik zal hem ook nog wel een berichtje sturen. Maar ik heb nu even andere dingen aan mijn hoofd." Daarbij gaan zijn gedachten niet meteen naar een vergelijkbaar scenario als in Amsterdam, al gaan ook bij PSV de zaken allerminst naar wens. Sinds de winterstop werd al gelijkgespeeld tegen Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard en afgelopen week verloren bij FC Emmen. Van Nistelrooij voelt niettemin steun van bovenaf. "En die is er ook", benadrukt de eerstejaars hoofdtrainer in de eredivisie. "Al heb je nooit garanties in de voetbalwereld. Maar ik weet ook waarom ik hier aangesteld ben en waarom de dingen zijn gebeurd met de verkoop van spelers. We zijn in de opbouw naar iets nieuws. Die cyclus hebben we bij PSV vaker gezien. Ik weet dat ik daarvoor hier ben."

"Maar op de korte termijn moeten wel de resultaten verbeteren", haast Van Nistelrooij eraan toe te voegen. Te beginnen zaterdag in het thuisduel met Go Ahead Eagles, waarop alweer de volgende dag na de nederlaag in Drenthe de focus kwam te liggen. "Die switch is nu gemaakt." Luuk de Jong weer beschikbaar Meevaller is de terugkeer van Luuk de Jong, die een week geleden tegen Vitesse een lelijke hoofdwond opliep en bij de wedstrijd tegen Emmen moest toekijken. "Als je je aanvoerder terug hebt, ben je daar natuurlijk blij mee. Het leiderschap van Luuk is uitermate belangrijk voor het team."

Fábio Silva - AFP

Huurling Fábio Silva, die het recente vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke moet proberen op te vangen, is bovendien speelgerechtigd en zou zijn debuut kunnen maken voor de Eindhovenaren, terwijl ook de van een blessure herstelde Ismael Saibari weer bij de wedstrijdselectie zit. 'Alles kan nog' Van Nistelrooij, die laat weten dat er binnenkort nog versterkingen gaan komen - "daar zijn we hard mee bezig, omdat dat ook nodig is" - heeft vertrouwen in de nabije toekomst. "Er zijn ongelukkige momenten geweest die we zelf veroorzaken. Dan heb je het over kansen, een penalty veroorzaken, een rode kaart krijgen. Dat heeft punten gekost." "We halen te weinig resultaat uit wat we op de mat leggen. Maar op het moment dat je jezelf niet in de voet schiet en die kansen gaan binnenvallen, kun je een mooie reeks neerzetten. Er zijn nog vier maanden te gaan waarin alles wordt beslist. Als ik nu naar de stand kijk, zie ik dat er nog van alles is om voor te spelen. Alles kan nog. Nu de resultaten nog."