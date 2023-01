Gasprijs blijft dalen, grote energiemaatschappij maakt stap richting prijsplafond

De prijs van gas op de Europese groothandelsmarkt blijft maar dalen. Vandaag staat die op zo'n 53 euro per megawattuur. Twee weken geleden was dat nog 65 euro en een maand geleden 82 euro. En de gasprijs was ook daarvoor al gestaag aan het dalen, na een piek van meer dan 300 euro in augustus.

Vanwege die lagere prijs verlaagt energiemaatschappij Eneco de tarieven voor een groep klanten per 1 maart fors. Die worden dan 1,83 euro per kubieke meter gas en 0,46 euro per megawattuur stroom. Klanten gaan deze tarieven alleen betalen voor hun verbruik dat boven het prijsplafond uitkomt.

Dichter bij prijsplafond

Die prijsplafondtarieven zijn 1,45 euro en 0,40 euro en daarmee komen de maart-tarieven van Eneco een stuk dichter bij dat plafond te liggen. Want de tarieven voor klanten die per 1 februari een nieuw tarief krijgen zijn nog fors hoger: 2,41 euro voor gas en 0,63 euro voor elektra. Iedere maand krijgt eenderde van de Eneco-klanten een nieuw tarief, dat drie maanden hetzelfde blijft.

De verwachting is dat ook andere energiemaatschappijen de komende tijd hun tarieven fors gaan verlagen. De twee andere grote maatschappijen, Vattenfall en Essent, hebben hun tarieven per 1 januari aangepast en doen dat in principe pas weer per 1 april. Bij de vierde energiemaatschappij van het land, Budget Energie, betalen nieuwe klanten sinds kort tarieven die zelfs net iets onder het prijsplafond liggen.

Minder kosten overheid

De dalende energieprijzen zijn niet alleen voor consumenten goed nieuws. Als de prijzen de rest van het jaar laag blijven zal de overheid namelijk veel minder kwijt zijn aan het prijsplafond dan eerder gedacht. Want die betaalt het verschil tussen de vraagprijs van de energiemaatschappijen en het prijsplafondtarief. Hoe kleiner dat verschil, hoe minder de overheid kwijt is.

In oktober was de verwachting dat het prijsplafond het kabinet ruim 23 miljard ging kosten op basis van de toenmalige energieprijzen. Het Centraal Planbureau becijferde begin januari dat op basis van de toenmalige gasprijs het 'nog maar' 4,7 miljard zou kosten. Nu de gasprijs nog verder is gedaald, kan dat dus ook minder worden. Vorige week meldde de overheid dat energiemaatschappijen voor de maand januari voor zo'n 900 miljoen aan prijsplafond-voorschotten hebben aangevraagd.