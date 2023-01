Het huwelijk tussen 'mensenmens' Schreuder en Ajax dat al na 218 dagen klapte

Het is een heugelijke dag, woensdag 22 juni 2022. Op de dag dat Stroe het epicentrum is van een groot boerenprotest tegen het stikstofbeleid van de regering, wordt ook het negen kilometer verderop gelegen Barneveld landelijk op de kaart gezet.

Het is de geboorteplaats van Alfred Schreuder, die op deze datum officieel begint aan een tweejarige termijn als hoofdtrainer van Ajax.

De op dat moment 49-jarige Schreuder is geen onbekende voor de Amsterdammers. In het seizoen 2018/2019 is hij rechterhand van succestrainer Erik ten Hag. Het is de jaargang waarin Ajax de dubbel pakt en in de Champions League zelfs reikt tot de halve finales. Schreuder, kortom, weet hoe de spreekwoordelijke hazen lopen in en rond de Johan Cruyff Arena.

De gedroomde opvolger van Ten Hag, wordt hij zelfs genoemd. Terwijl de aanstelling van Schreuder misschien wel een beetje een stijlbreuk is. Ajax, dat lang te boek stond als kil en zakelijk, gaat in zee met een heus mensenmens, zo meldt de club met gepaste trots op de eigen website.

Barstjes

De verbintenis, die op 12 mei 2022 wordt bekrachtigd met de benodigde handtekeningen, vertoont echter al gauw overeenkomsten met de televisieserie Married At First Sight. De twee beloven elkaar trouw tot in ieder geval 24 juni 2024 en nemen in het contract zelfs een optie voor een derde seizoen op.

Na een voortvarend begin worden al snel de eerste barstjes zichtbaar. Bij nader inzien blijken beide partijen echter minder aantrekkingskracht op elkaar uit te oefenen dan vooraf gedacht en gehoopt. Na een pijnlijke 1-1 tegen FC Volendam verbreekt algemeen directeur Edwin van der Sar donderdag na welgeteld 218 dagen eenzijdig de relatie.