Blessure of niet, Vos (35) plakt er nog twee jaar aan vast bij Jumbo-Visma

Marianne Vos was in 2006 al tweevoudig wereldkampioen, in het veldrijden en op de weg. Inmiddels is ze 35 jaar, maar een punt achter haar loopbaan zetten is nog niet aan de orde.

Vos heeft - een dag na haar afmelding voor de WK veldrijden vanwege een vernauwing van haar bekkenslagader - haar contract bij Jumbo-Visma met twee jaar verlengd tot en met 2025. "Ik heb nog steeds heel veel plezier in het fietsen", laat Vos weten. "Ik geniet van het samen koersen en het strijden voor de winst als team."

"Het vrouwenwielrennen is de laatste jaren dermate sterk geprofessionaliseerd dat ik nog steeds nieuwe uitdagingen ontdek. En ook op persoonlijk vlak ontwikkel ik me nog altijd. Ik ben enorm gemotiveerd om hard te trainen om zo het allerbeste uit mezelf halen."

Vernauwing bekkenslagader

In januari 2006 werd de 18-jarige Vos wereldkampioen veldrijden, de eerste van in totaal acht wereldtitels in het veld. Over ruim een week kan Vos haar regenboogtrui niet verdedigen in Hoogerheide door de vernauwing van haar bekkenslagader.

Ook op de weg (drie) en op de baan (twee) veroverde Vos wereldtitels. Daarnaast won ze twee gouden olympische medailles (in 2008 op de baan, in 2012 op de weg) en droeg ze afgelopen jaar lange tijd de gele trui in de Tour de France, waarin ze twee etappes op haar naam schreef.