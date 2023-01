Rechter: klimaatactivist mag morgen niet naar blokkade A12

Een klimaatactivist van Extinction Rebellion mag morgenmiddag niet aanwezig zijn bij een klimaatprotest op de A12 in Den Haag. De rechter heeft in een kort geding bepaald dat zijn gebiedsverbod in ieder geval tot dinsdag blijft staan. Die dag buigt de raadkamer zich erover.

De 47-jarige man uit Castricum werd vorige week aangehouden op verdenking van opruiing, omdat hij had opgeroepen om mee te doen aan de blokkade van de A12. Hij werd vrijgelaten, maar mag niet op of in de buurt van de Utrechtsebaan komen, zoals dat deel van de snelweg heet.

"Er is in dit geval geen sprake van een evident onevenredige belemmering van het recht op vrije meningsuiting", aldus de voorzieningenrechter, die benadrukte dat de activist al eerder betrokken was bij een blokkade en een bekladding tijdens een protest op de A12. "Het staat u vrij om aanwezig te zijn op bijvoorbeeld het Malieveld of om in het centrum van Den Haag uw mening kenbaar te maken."

Zes arrestaties

De zaak ging alleen over het gebiedsverbod van de activist uit Castricum. Gisteren werden nog eens zes activisten van Extinction Rebellion opgepakt voor opruiing. Zij kregen eveneens een gebiedsverbod van drie maanden. Vandaag moest zich nog een zevende activist melden bij de politie, die gisteren op televisie zei dat hij zich gaat aansluiten bij de demonstratie.

Vakbond FNV, Greenpeace Nederland, Milieudefensie en zes andere organisaties reageerden gisteren verontwaardigd op de aanhoudingen en willen morgen ook meedoen bij het klimaatprotest. Ze vinden dat het demonstratierecht "steeds verder wordt ingeperkt" en dat het Openbaar Ministerie met twee maten meet. De organisaties stellen verder dat boeren minder hard worden aangepakt door politie en justitie dan klimaatactivisten.

Wrevel in de Kamer

De arrestatie leidden ook tot wrevel bij een deel van de Tweede Kamer, waaronder regeringspartij D66. "We leven in een democratisch land waar je overal mag demonstreren, zelf onaangekondigd, dus ze hebben wat mij betreft niks fout gedaan", zei Kamerlid Dekker.

Haar VVD-collega Michon verdedigde de arrestaties van de activisten. "Er is sprake van opruiing en dat is een strafbaar feit. Ik vind het heel goed dat het OM daartegen optreedt."

Het Openbaar Ministerie zei dat de arrestaties nodig waren omdat "de veiligheid van anderen in gevaar wordt gebracht". Ook zou de actiegroep niet bereikbaar zijn geweest voor de gemeente Den Haag om afspraken te maken over de veiligheid.

Gesprek

Vanochtend was er op uitnodiging van het Openbaar Ministerie een gesprek tussen het OM en Extinction Rebellion. "Daarbij zijn over en weer zorgen geuit en standpunten uitgewisseld", zegt een woordvoerder van het OM. Volgens hem zijn er geen concrete afspraken gemaakt.

Twee weken geleden kregen vier actievoerders van Extinction Rebellion taakstraffen opgelegd voor het voorbereiden van soortgelijk protest, in oktober. De vier reden de Utrechtsebaan op om die te bezetten, maar die actie ging uiteindelijk niet door.