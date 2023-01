Historische groei zonnepanelen op woningdaken

Nederland had vorig jaar een recordgroei van het aantal zonnepanelen. Het totale vermogen groeide met ruim 30 procent, meldt Netbeheer Nederland. In de provincies varieerde de groei van 25 tot 40 procent. Ook laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen kenden een stormachtige groei in 2022.

Regionetbeheerder Stedin, die gaat over provincies Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt dat er daar zo'n 1,3 miljoen panelen bij zijn gekomen. Nergens in Europa vind je zoveel zonnepanelen per inwoner als in Nederland, vertelt David Peters van Stedin.

Regionetbeheerder Liander (Gelderland, Noord-Holland en delen van Flevoland, Friesland en Zuid-Holland) registreerde ruim 150.000 nieuwe woningen en kleine bedrijven met zonnepanelen. "Dat is vergelijkbaar met ruim 1500 voetbalvelden vol nieuwe zonnepanelen."

Vanwege de grote toename aan zonnepanelen werden er vorig jaar duizenden kilometers nieuwe kabels aangelegd en kwamen er honderden nieuwe transformatorhuisjes.

De netbeheerders noemen de salderingsregeling als belangrijke oorzaak. Hierdoor mogen consumenten te veel opgewekte energie voor dezelfde prijs verkopen als voor de prijs waarvoor ze hem afnemen. Momenteel is er discussie over afschaffing van de regeling. De energieprijzen zijn nu zo hoog dat de saldering niet meer nodig is, volgens het kabinet.

Wasje tussen de middag

Met zonnepanelen wordt steeds meer stroom opgewekt, maar niet altijd op de goede momenten, zegt een woordvoerder van Netbeheer Nederland. "De zon schijnt het hardst rond lunchtijd en in het voorjaar en de zomer, maar we gebruiken de meeste stroom 's avonds en in het najaar en de winter. Er is dus een mismatch." De stroom die huishoudens niet gelijk gebruiken wordt aan het net teruggegeven.

Vanwege het massale aanbod van stroom roepen de netbeheerders de consumenten op om anders om te gaan met opgewekte stroom. Bijvoorbeeld door midden op de dag een wasje te draaien of hun elektrische auto overdag op te laden in plaats van 's avonds. "Dit is om te voorkomen dat het net het niet meer aankan. Als het net vol is worden de zonnepanelen namelijk uitgeschakeld."