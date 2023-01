Politieagenten Haïti rellend op straat om ongekend hoog aantal moorden onder collega's

In Haïti zijn politieagenten zelf aan het rellen geslagen. Ze kwamen in opstand omdat dit jaar al veertien van hun collega's zijn vermoord door criminele bendes.

In de hoofdstad Port-au-Prince gingen meer dan 100 agenten in burgerkleding de straat op. Ze blokkeerden wegen, staken banden in brand, sloopten beveiligingscamera's en vernielden voertuigen.

Volgens lokale media lukte het sommigen ook om door de poorten van de woning van premier Ariel Henry te breken. Toen ze zagen dat hij niet thuis was, gingen ze naar het vliegveld om hem op te wachten. Nadat Henry noodgedwongen urenlang had vastgezeten op het vliegveld, kon hij naar zijn woning in in Port-au-Prince. Hij werd wel achterna gezeten door een boze menigte, meldt persbureau Reuters.

Boos

De agenten zijn boos omdat ze niet zijn opgewassen tegen bendes die meer dan de helft van de Haïtiaanse hoofdstad onder controle zouden hebben. Vorige week nog werden vier politieagenten in de buurt van de hoofdstad gedood door de Vitelhomme-bende, terwijl op woensdag zeven agenten om het leven kwamen bij vuurgevechten met een andere bende.

Een mensenrechtenorganisatie zegt dat sinds premier Henry in juli 2021 aan de macht kwam, 78 politieagenten zijn gedood. "De premier en het hoofd van de nationale politie zijn verantwoordelijk voor elk van de 78 levens die zijn verloren tijdens hun dienst", zegt de organisatie in een verklaring.

Amerikanen

Het is al een tijd onrustig in Haïti door bendegeweld. Gisteren adviseerde de regering op de de Bahama's zijn onderdanen, inclusief het diplomatiek personeel, Haïti te verlaten. Het zou er te gevaarlijk zijn.

De Amerikanen hebben afgelopen oktober politiepersoneel naar Haïti gestuurd om de autoriteiten te steunen. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Brian Nichols zei gisteren dat zijn land er alles aan zal doen om de "verantwoordelijken voor dit gruwelijke geweld te straffen".