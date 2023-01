Politie gaat dodelijk ongeluk Tilburg met 160 kilometer per uur reconstrueren

De politie gaat maandagavond een deel van de Ringbaan-Oost in Tilburg afsluiten voor een reconstructie van een dodelijk ongeluk. De weg blijft ongeveer vijf uur lang dicht voor de reconstructie, waarbij 160 kilometer per uur zal worden gereden.

Op de weg kwam eind december een 61-jarige fietser om het leven die door een auto werd aangereden. Een 72-jarige fietser raakte zwaargewond. De auto ramde ook een studentenhuis, met flinke schade aan de gevel tot gevolg.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) reed de 37-jarige bestuurder met "zeer hoge snelheid" door rood. Hij ging ervandoor, maar werd kort daarna opgepakt. De man was al eerder veroordeeld voor verkeersovertredingen.

Specialist in vergelijkbare auto

De politie wil met de reconstructie achterhalen hoe hard de auto reed. Een specialist zal met een soortgelijke BMW de route van de verdachte afleggen, waarbij snelheden van 160 kilometer per uur gehaald gaan worden, schrijft Omroep Brabant.

Reconstructies worden wel vaker uitgevoerd door de politie, alleen al bij de eenheid Zeeland - West-Brabant gebeurt dat tientallen keren per jaar, zegt een woordvoerder. Maar een rit met hoge snelheden nabootsen in een vergelijkbare auto, is wel uitzonderlijk.

De reconstructie van maandag heeft flinke impact op de omgeving. "De impact is onder andere voor omwonenden groot omdat een belangrijke weg urenlang dichtgaat. Dat heeft bijvoorbeeld gevolgen voor parkeren door buurtbewoners." Verkeer moet maandagavond omrijden. Omleidingsroutes worden met borden aangegeven.