Oranje-voetbalsters oefenen richting WK twee keer tegen Oostenrijk

De wedstrijden dienen als voorbereiding op het WK van komende zomer in Australiรซ en Nieuw-Zeeland, waar vice-wereldkampioen Oranje als eerste op 23 juli Portugal, Kameroen of Thailand treft. Die landen strijden komende maand in de play-offs om een WK-ticket.

De andere tegenstanders in groep E zijn titelhouder Verenigde Staten en Vietnam.

Goede omstandigheden

Bondscoach Andries Jonker is zeer in zijn nopjes met de twee oefenwedstrijden. "Oostenrijk is een sterke ploeg die langzaam maar zeker de aansluiting met de Europese top vindt. Veel speelsters komen uit in de Duitse Bundesliga. Daarnaast hopen wij op Malta onder goede omstandigheden te kunnen trainen en spelen."