Skateboardster Jacobs is 'schaamte' over Spelen kwijt en hoopt nu WK te halen

Gaat ze meedoen of niet? Candy Jacobs hoopt eind januari voldoende hersteld te zijn van een knieoperatie om bij de WK skateboarden in de Verenigde Arabische Emiraten (29 januari tot en met 5 februari) in actie te kunnen komen.

De 32-jarige is naar eigen zeggen tevreden over het verloop. Ze werd in december geopereerd aan haar knie. "Het gaat momenteel zo goed, dat ik zelf wel geloof dat ik aan de WK kan meedoen", zegt de ervaren skateboardster. "Misschien is dat mijn valkuil, maar ik ga het wel proberen."

Jacobs acht het risico verantwoord. "Ik kan niets stuk maken", zegt ze. "Maar ik wil er sowieso heen om de mannen te coachen. En nu er een kans is dat ik zelf ook kan meedoen, waarom zou je het dan niet doen?"

Olympische Spelen

Jacobs vestigde in 2021 tijdens de Olympische Spelen in Tokio de aandacht op zich. Ze had het namelijk heel zwaar met haar quarantaine van tien dagen. "Het heeft mij heel veel geleerd. Je haalt er ergens iets uit. Maar ik had wel zoiets: dit wordt niet mijn laatste olympische herinnering."

Candy Jacobs belt in juli 2021 met een vriendin tijdens haar quarantaine in Tokio: