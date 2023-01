Overstromingen in Auckland (Nieuw-Zeeland), noodtoestand van kracht

Door hevige regenval staan delen van de Nieuw-Zeelandse stad Auckland onder water. Er viel in korte tijd zo veel regen dat de riolering het niet kon verwerken.

Een onbekend aantal mensen moest worden geëvacueerd, vooral uit lager gelegen wijken. Volgens lokale media zit een aantal mensen nog vast in hun woning. Ook is een lichaam gevonden in een duiker, meldt de krant The New Zealand Herald. Het is nog niet duidelijk of dit gaat om een slachtoffer van de overstromingen.

In Auckland en omgeving geldt de noodtoestand, ook omdat het onstuimige weer naar verwachting tot morgenochtend (lokale tijd) aanhoudt.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om mensen te redden: