Holocaust-overlevenden spreken bij VN en Bondsdag: 'Denk niet in groepen'

Natuurlijk noemt hij ook het namenmonument, hoe belangrijk dat is in de voorlichting aan schoolkinderen. Als zij tussen de muren met honderdtweeduizend namen lopen, realiseren ze zich volgens Grishaver pas echt hoe verschrikkelijk de Holocaust is geweest. Daarom is onderwijs over de Holocaust van cruciaal belang, zeker in een tijd dat er via sociale media veel desinformatie in omloop is, zegt hij.

De tegenstand die hij ondervond bij de totstandkoming van het namenmonument heeft hij ook als antisemitisme ervaren. "Natuurlijk is dat bedekt. De argumenten waren dat het te hoog zou zijn, of te druk, of dat er een hondenplantsoentje moest komen. Maar dat kwam van mensen die nu in huizen wonen waar ooit Joodse mensen woonden. Voor de oorlog", zegt Grishaver.

"Dus voor zo'n monument mag dan ook wel plaats ingeruimd worden. En ja, ik had het liever ook kleiner gezien. Maar dat is de realiteit helaas niet."

Nerveus voor zijn toespraak is Grishaver niet. "Ik heb het goed gerepeteerd", zegt hij. "Het zou gek zijn als ik de boodschap na 25 jaar voorzitterschap van het Nederlands Auschwitz Comité nog niet zou kunnen overbrengen. En als er iets misgaat heb ik pech gehad. Als ik maar aan zoveel mogelijk wereldleiders weet over te brengen dat de Holocaust niet vergeten mag worden. De jongere generatie moet erover blijven leren om herhaling te voorkomen. Dat is het allerbelangrijkste."