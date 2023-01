Vogelgriep in Nijkerk, 196 bedrijven krijgen vervoersverbod

Bij een eendenfokbedrijf in het Gelderse Nijkerk is vogelgriep vastgesteld. De 10.000 eenden van het bedrijf worden afgemaakt, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het besmette bedrijf ligt aan de rand van het gebied in de Gelderse Vallei waar veel pluimveebedrijven liggen. Bedrijven in de buurt krijgen per direct een vervoersverbod. Dat zijn er in een straal van tien kilometer 196. Ook is het in dat gebied verboden om op eenden te jagen of in gebieden te jagen waar dat watervogels kan verstoren.

In een straal van drie kilometer van de getroffen eendenfokkerij liggen zes andere pluimveebedrijven. Die worden de komende twee weken intensief in de gaten gehouden op ziekteverschijnselen, meldt de NVWA.

De vogelgriep blijft om zich heen slaan in Gelderland, schrijft Omroep Gelderland. Anderhalve week geleden werd de ziekte nog geconstateerd bij een leghennenbedrijf in Loo (gemeente Duiven). Daar werden de 60.000 dieren geruimd.