Tsitsipas naar finale Australian Open na overwinning op Chatsjanov

Stefanos Tsitsipas heeft de finale van de Australian Open bereikt. De Griek rekende in vier sets af met de Rus Karen Chatsjanov: 7-6, 6-4, 6-7, 6-4.

In de finale treft Tsitsipas de winnaar van het duel tussen Novak Djokovic en de Amerikaan Tommy Paul, die als ongeplaatste speler stuntte en tot de laatste vier reikte.

Tsitsipas was in de derde ronde te sterk voor de Nederlander Tallon Griekspoor. Daarna won hij ook van Jannik Sinner en Jiri Lehecka. Het is de eerste keer dat Tsitsipas de finale van de Australian Open heeft gehaald.

In 2019, 2021 en 2022 strandde hij in de halve finales. De wedstrijd tussen Djokovic en Paul wordt vrijdagochtend om 09.30 uur Nederlandse tijd gespeeld.