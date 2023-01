Sagan rijdt laatste jaar op de weg en wil mountainbiken op de Spelen

"Ik blijf hierna bij Team TotalEnergies, maar ik focus me dan op kwalificatie voor de Spelen van Parijs op de mountainbike", aldus de Slowaak, die in 2016 ook al als mountainbiker meedeed aan de Spelen van Rio.

"Ik heb op mijn verjaardag verdrietig nieuws", zegt Sagan in een videoboodschap. "Het moment is gekomen om iedereen te vertellen over mijn gedachten en programma. Dit is mijn laatste jaar als professional op de weg."

Sagan gaat zich volgend jaar focussen op mountainbiken. Hij wil in die discipline meedoen aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

De Slowaakse wielrenner Peter Sagan is bezig aan zijn laatste jaar in de WorldTour. De wereldkampioen op de weg van 2015, 2016 en 2017 kondigde op zijn 33ste verjaardag zijn afscheid aan.

"Ik rijd volgend jaar nog wat kleinere koersen op de weg, maar niet meer in de WorldTour. Ik ga proberen om me te kwalificeren voor de Spelen. Een ongelooflijk mooi project. We gaan zien of het lukt, maar het is in ieder geval weer een mooi avontuur."

Sagan won twaalf etappes in de Tour de France, twee etappes in de Giro d'Italia en vier ritten in de Vuelta a España. Ook veroverde hij in de Tour zeven keer de groene trui. De drievoudig wereldkampioen won daarnaast onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.