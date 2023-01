'Nederland stevent af op maatschappelijk ontwrichtende asielcrisis'

Nederland stevent af op "maatschappelijke ontwrichting" als er niet snel oplossingen komen voor het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Dat schrijft NRC op basis van interne stukken van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de immigratiedienst IND, de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De krant concludeert uit de stukken dat een oplossing "niet in zicht is". De instanties vrezen dat binnen enkele weken voor een paar duizend asielzoekers geen opvangplek meer beschikbaar is, waardoor zij op straat belanden. Ongeregistreerde vreemdelingen zullen dan door het land zwerven en vooral in de grote steden overlast veroorzaken, schrijft NRC.

Afgelopen zomer werden de problemen bij de opvang van asielzoekers al duidelijk toen honderden vluchtelingen nachtenlang buiten of op stoelen sliepen bij het aanmeldcentrum Ter Apel.

In de afgelopen maanden zijn er wel extra opvangplekken ingericht, maar die zijn tijdelijk. In februari en maart verlopen contracten van achttien opvanglocaties, die in totaal 5.000 bedden hebben.

Tekort aan 38.000 bedden

Eerder schreef Nieuwsuur al over een verwacht tekort van 38.000 bedden voor dit jaar. De komst van meer asielzoekers én het aflopen van contracten leidt ertoe dat - als er niks verandert - Nederland dit jaar dus 38.000 opvangplaatsen tekortkomt.

Alle mogelijke manieren om de opvangcrisis af te wenden, lijken uitgeput, zo blijkt uit de stukken die NRC heeft ingezien.